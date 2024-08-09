У Дніпрі посеред вулиці знайшли залишки старовинного приладу (ФОТО)

Залишки старовинного приладу для обробки зерна знайшли посеред вулиці.

У Новий Кайдаках знайшли кам’яні жорнова млина, повідомили в Facebook-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ”.

Ймовірно, це залишки старого кам’яного млина, яким користувалися жителі селища, що існувало задовго до заснування на цих територіях Катеринослава.

Тоді, за переказами, люди використовували кілька млинів, на яких мололи пшеницю та просо. Зазначається, що кам’яна порода, найбільш підхожа для виготовлення жорнів – це дрібнозернистий пористий піщаник або вапняк з скам’янілістю. А сам прилад працював за допомогою вітру, води або ж тварин, яких приручали до роботи люди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, звідки пішла назва Таромського у Дніпрі.

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