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У Дніпрі посеред вулиці знайшли обгорілий труп: коментар поліції

Сьогодні 11:46
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У Дніпрі ввечері 4 липня перехожий натрапив на моторошну знахідку.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред вулиці знайшли обгорілий труп: коментар поліції

Деталі інциденту поширилися у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, 4 липня близько 21:00 на вулиці Василя Сухомлинського перехожий знайшов обгорілий труп чоловіка. Після цього негайно повідомив у поліцію. 

Кореспонденти Dnepr.Info дізналися у речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник, що факт дійсно мав місце. 

4 липня виявлено тіло не встановленого чоловіка. Тіло направлено на проведення судово медичної експертизи для встановлення причини смерті. Особа чоловіка встановлюється, – доповіла речниця. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в покинутій будівлі виявили труп: коментар поліції. Окрім того, 28 червня, у Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському районі біля дороги нібито знайшли труп, наші кореспонденти дізналися деталі.

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Новости Днепра про У Дніпрі посеред вулиці знайшли обгорілий труп: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі посеред вулиці знайшли обгорілий труп: коментар поліціїРусский

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