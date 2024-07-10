У Дніпрі посеред вулиці знайшли обгорілий труп: коментар поліції

У Дніпрі ввечері 4 липня перехожий натрапив на моторошну знахідку.

Деталі інциденту поширилися у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, 4 липня близько 21:00 на вулиці Василя Сухомлинського перехожий знайшов обгорілий труп чоловіка. Після цього негайно повідомив у поліцію.

Кореспонденти Dnepr.Info дізналися у речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник, що факт дійсно мав місце.

4 липня виявлено тіло не встановленого чоловіка. Тіло направлено на проведення судово медичної експертизи для встановлення причини смерті. Особа чоловіка встановлюється, – доповіла речниця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в покинутій будівлі виявили труп: коментар поліції. Окрім того, 28 червня, у Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському районі біля дороги нібито знайшли труп, наші кореспонденти дізналися деталі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: