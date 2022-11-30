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У Дніпрі посеред вулиці розлилася червона річка (ФОТО)

Сьогодні 16:45
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У Дніпрі біля багатоповерхівок розлилася червона річка.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред вулиці розлилася червона річка (ФОТО)

30 листопада мешканці житлового масиву Перемога-6 помітили на тротуарі “червону річку”. Вода червоного кольору розлилася поблизу будинків. 

Велика калюжа була біля будинку #6 в провулку Добровольців. Відомо, що сталася поломка на одній із водопровідних труб. На місці працювали комунальники, тому проблему скоро вирішать.

А чому вода була червоною – невідомо.

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Новости Днепра про У Дніпрі посеред вулиці розлилася червона річка (ФОТО)Українська

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