У Дніпрі посеред вулиці розлилася червона річка (ФОТО)

У Дніпрі біля багатоповерхівок розлилася червона річка.

30 листопада мешканці житлового масиву Перемога-6 помітили на тротуарі “червону річку”. Вода червоного кольору розлилася поблизу будинків.

Велика калюжа була біля будинку #6 в провулку Добровольців. Відомо, що сталася поломка на одній із водопровідних труб. На місці працювали комунальники, тому проблему скоро вирішать.

А чому вода була червоною – невідомо.

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