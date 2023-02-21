Але це не заважає “екстремалам” йти на кригу.
Так, у Дніпрі посеред річки на крижині помітили людину.
Відео опублікували у соціальній мережі.
На кадрах видно, що на крижині стоїть чоловік. Як він туди потрапив – загадка, можливо, ходив по льоду десь біля берега, крижина разом з ним відкололася та поплила за течією.
Сподіваємося, містянина врятують!
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