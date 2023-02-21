У Дніпрі посеред річки на крижині помітили людину (ВІДЕО)

У Дніпрі вже кілька днів поспіль панує весняна погода: сонячні приємні дні та трішки морозні ночі.

Але це не заважає “екстремалам” йти на кригу.

Так, у Дніпрі посеред річки на крижині помітили людину.

Відео опублікували у соціальній мережі.

На кадрах видно, що на крижині стоїть чоловік. Як він туди потрапив – загадка, можливо, ходив по льоду десь біля берега, крижина разом з ним відкололася та поплила за течією.

Сподіваємося, містянина врятують!

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