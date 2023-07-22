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  • У Дніпрі посеред проспекту Поля три жінки та два чоловіки влаштували побоїще (ВІДЕО)

У Дніпрі посеред проспекту Поля три жінки та два чоловіки влаштували побоїще (ВІДЕО)

Сьогодні 16:28
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На проспекті Поля влаштували бійку.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред проспекту Поля три жінки та два чоловіки влаштували побоїще (ВІДЕО)

Субота на проспекті Поля проходить весело. За словами дніпрян, п’ятеро людей влаштували побоїще посеред дороги. Перехожі зазняли на відео курйозний момент. Свідки бійки кажуть, що причина конфлікту – ДТП. 

Розбірки на Поля. Начебто водії щось не поділили на дорозі, – йдеться в дописі телеграм-каналу ХДніпро.

Достеменно невідомо через що саме дніпряни так відважно б’ються між собою, але сварка більш схожа на масове побоїще. 

Попередньо, ніхто не травмувався, але подальша доля учасників бійки наразі невідома. 

 

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Новости Днепра про У Дніпрі посеред проспекту Поля три жінки та два чоловіки влаштували побоїще (ВІДЕО)Українська

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