У Дніпрі посеред ночі загубилася літня жінка

Патрульні допомогли літній жінці, що загубилася, дістатися додому.

У пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області повідомили про те, що вчора, 6 серпня, близько опівночі, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про те, що на вулиці Орлиній у Дніпрі блукає жінка похилого віку. Чоловік запропонував їй допомогу та з’ясував, що вона загубилася та не пам’ятає де проживає.

На місце події вирушили патрульні. З громадянкою поспілкувалися, її місце проживання встановили з допомогою баз даних МВС.

Правоохоронці зателефонували чоловікові літньої жінки та дізналися, що вона ще вранці пішла з дому і досі не повернулася.

Громадянку доставили додому та передали чоловіку.

Патрульні дякують небайдужим за уважність та закликають дбати про людей похилого віку та тих, хто потребує допомоги й додаткової уваги. За необхідності не вагайтеся та викликайте поліцію.

Нагадаємо, завдяки небайдужим у Дніпрі патрульні допомогли дістатися додому 81-річній бабусі, яка вийшла в магазин та загубилася. Також у липні на Дніпропетровщині розшукали зниклого 71-річного чоловіка: він 3 дні блукав у лісопосадці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: