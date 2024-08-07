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У Дніпрі посеред ночі загубилася літня жінка

Сьогодні 11:23
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Патрульні допомогли літній жінці, що загубилася, дістатися додому.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред ночі загубилася літня жінка

У пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області повідомили про те, що вчора, 6 серпня, близько опівночі, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про те, що на вулиці Орлиній у Дніпрі блукає жінка похилого віку. Чоловік запропонував їй допомогу та з’ясував, що вона загубилася та не пам’ятає де проживає.

На місце події вирушили патрульні. З громадянкою поспілкувалися, її місце проживання встановили з допомогою баз даних МВС. 

Правоохоронці зателефонували чоловікові літньої жінки та дізналися, що вона ще вранці пішла з дому і досі не повернулася. 

Громадянку доставили додому та передали чоловіку.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред ночі загубилася літня жінка

Патрульні дякують небайдужим за уважність та закликають дбати про людей похилого віку та тих, хто потребує допомоги й додаткової уваги. За необхідності не вагайтеся та викликайте поліцію.

Нагадаємо, завдяки небайдужим у Дніпрі патрульні допомогли дістатися додому 81-річній бабусі, яка вийшла в магазин та загубилася. Також у липні на Дніпропетровщині розшукали зниклого 71-річного чоловіка: він 3 дні блукав у лісопосадці.

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