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  • У Дніпрі посеред міста на розпеченому сонцем тротуарі підсмажили яєчню (ВІДЕО)

У Дніпрі посеред міста на розпеченому сонцем тротуарі підсмажили яєчню (ВІДЕО)

Сьогодні 11:23
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У центрі Дніпра провели цікавий експеримент.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред міста на розпеченому сонцем тротуарі підсмажили яєчню (ВІДЕО)

Аномальна спека не відпускає Дніпро та область. Подекуди вжарило до +40, а два дні поспіль фіксували історичні температурні рекорди. Дніпряни, змучені спекотною погодою, вирішили провести експеримент – у самісінькому центрі міста вони посмажили яєчню на розпаленій сонцем пательні.

Блогер ДаваПранк, якого всі знають за епатажні перфоманси, прийшов з пательнею та яйцями на одну із центральних вулиць міста та спробував зготувати собі обід, використовуючи блага природи. 

Як бачимо на відео, яке поширив блогер, яєчня майже відразу почала смажитися на розігрітій пекельним сонцем пательні. У коментарях люди піддали сумніву експеримент та припустили, що Давид перед цим нагрів посуд в найближчому кафе. 

Водночас частина коментаторів повірила блогеру, адже спека в Дніпрі дійсно аномальна і термометри, встановлені на сонці, показують +50, а то і більше.

Скептики можуть відтворити експеримент самостійно, адже наступного тижня синоптики прогнозують продовження панування африканської спеки. З 8 липня може вжарити до +40.

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Новости Днепра про У Дніпрі посеред міста на розпеченому сонцем тротуарі підсмажили яєчню (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі посеред міста на розпеченому сонцем тротуарі підсмажили яєчню (ВІДЕО)Русский

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