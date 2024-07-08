Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі посеред людного жилмасиву зазнімкували голосистого птаха-довгожителя (ФОТО)

У Дніпрі посеред людного жилмасиву зазнімкували голосистого птаха-довгожителя (ФОТО)

Сьогодні 21:32
просмотров

У Дніпрі помітили цікавого птаха.
Новости Днепра про У Дніпрі посеред людного жилмасиву зазнімкували голосистого птаха-довгожителя (ФОТО)

 

У Дніпрі на житломасиві Перемога зазнімкували яскравих щигликів. Помітив цікавих пташок місцевий житель Юрій Мухін, який поділився чарівними фото милих пернатих в тематичній спільноті на Facebook.

Як розповіли в коментарях знавці птахів, щиглики дуже полюбляють співати, причому роблять це навіть у неволі. При правильному догляді вони будуть співати хазяїнові щодня, а житимуть до 15-20 років.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред людного жилмасиву зазнімкували голосистого птаха-довгожителя (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі посеред людного жилмасиву зазнімкували голосистого птаха-довгожителя (ФОТО)Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Купатися небезпечно: на деяких пляжах Дніпропетровщини зафіксували значне забруднення води
    Сьогодні 20:50
    Купатися небезпечно: на деяких пляжах Дніпропетровщини зафіксували значне забруднення води

    На чотирьох пляжах Дніпропетровщини якість води не відповідає нормі.

    На Дніпропетровщині чоловік зламав хребет, невдало пірнувши в річку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:52
    На Дніпропетровщині чоловік зламав хребет, невдало пірнувши в річку

    На Дніпропетровщині чоловік невдало пірнув у річку.

    Платні медичні послуги у лікарнях Дніпра: перелік 2024
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:52
    Платні медичні послуги у лікарнях Дніпра: перелік 2024

    Кабінет Міністрів затвердив перелік платних послуг для комунальних медустанов. Чиновники…

    У Дніпрі на проспекті Поля з’явилася ручна ворона, яка випрошує в людей їжу (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:33
    У Дніпрі на проспекті Поля з’явилася ручна ворона, яка випрошує в людей їжу (ВІДЕО)

    Ручну ворону помітили на проспекті Поля.

    Наверх