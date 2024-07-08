У Дніпрі посеред людного жилмасиву зазнімкували голосистого птаха-довгожителя (ФОТО)

У Дніпрі на житломасиві Перемога зазнімкували яскравих щигликів. Помітив цікавих пташок місцевий житель Юрій Мухін, який поділився чарівними фото милих пернатих в тематичній спільноті на Facebook.
Як розповіли в коментарях знавці птахів, щиглики дуже полюбляють співати, причому роблять це навіть у неволі. При правильному догляді вони будуть співати хазяїнові щодня, а житимуть до 15-20 років.
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