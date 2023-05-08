У Дніпрі посадять дубки пророщені з жолудів Шевченкового дуба

У Дніпрі з'явиться дуб Кобзаря.

Про це повідомили на сторінці Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького.

За словами музейників, 20 травня під час Ночі Музеїв вони планують висадити Шевченкові дуби. Три сажанці були пророщені із жолудів, які зібрали з дуба Кобзаря, який росте на Черкащині.

Наразі співробітники шукають підходяще місце для дубків. Їх планують посадити на майданчику біля музею, але де саме ще не визначилися, тому просять допомоги у відвідувачів.

Чи є у вас пропозиції щодо місця для дубків? – питають музейники.

Що відомо про Шевченків дуб

Дуб Шевченка або Шевченків дуб – це тисячолітнє дерево, яке знаходиться в селі Будище Звенигородського району Черкаської області. Дуб ріс поблизу колишнього маєтку Павла Енгельгардта, який був поміщиком Тараса Шевченка.

За даними істориків, збудували маєток в 1828 році. Саме тут малий Тарас провів одне літо в якості козачка. В одному із дубів, який ріс на території садиби поміщика, малий Шевченко ховав свої малюнки, які засовував в старе дупло тисячолітнього дерева.

Наразі ці дуби називають Шевченковими та водять до них екскурсії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі пройде костюмована Ніч музеїв.

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