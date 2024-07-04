У Дніпрі посадовці та підприємці вкрали з бюджету 1,2 млн грн на утепленні дитячих садків

У Дніпрі судитимуть посадовців та трьох підприємців за розтрату бюджетних коштів.

За даними слідства, заступник директора комунального підприємства Дніпровської міської ради, два керівника ТОВ та підприємець привласнили кошти, які виділили на утеплення фасадів дитсадків у Дніпрі. Вони внесли в проєктну документацію неправильні дані та підписали акти виконаних робіт. Так, на рахунки підрядників надійшли 1,2 млн грн — сума збитків, завдана місцевому бюджету.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо підозрюваних. Їм інкриміновано розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та службове підроблення у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).Винним загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

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