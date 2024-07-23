Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі посадовець квартирного управління розтратив півмільйона на меблях 

У Дніпрі посадовець квартирного управління розтратив півмільйона на меблях 

Сьогодні 11:15
просмотров

Посадовець КЕУ розтратив півмільйона гривень.

Новости Днепра про У Дніпрі посадовець квартирного управління розтратив півмільйона на меблях 

За даними слідства з квітня по травень 2023 року посадовець квартирно-експлуатаційного управління вирішив збагатитися коштом держави.

Як повідомили у Дніпровській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону, він по договору придбав меблі, але за завищеною ціною у порівнянні із середньоринковою ціною. Таким чином завдав збитків державі понад 500 000 грн.

Йому повідомлено про підозру за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч.4 ст.191 КК України). Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Новости Днепра про У Дніпрі посадовець квартирного управління розтратив півмільйона на меблях 

Нагадаємо, у Дніпрі за махінації з ремонтом на 1,5 млн грн судитимуть ексначальника квартирного відділу.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі посадовець квартирного управління розтратив півмільйона на меблях Українська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі Слобожанський проспект застряг в заторах через ДТП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:12
    У Дніпрі Слобожанський проспект застряг в заторах через ДТП

    У Дніпрі зібрався величезний затор через ДТП.

    У Дніпрі тимчасово зачинили аквапарк “Happy day” на Перемозі: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:48
    У Дніпрі тимчасово зачинили аквапарк “Happy day” на Перемозі: що сталося

    У Дніпрі на два дні зачинили аквапарк “Happy day".

    У Нікополі врятували косулю, яка 5 годин провела у каналізаційному відстійнику, глибиною 8 метрів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:37
    У Нікополі врятували косулю, яка 5 годин провела у каналізаційному відстійнику, глибиною 8 метрів

    У Нікополі врятували дику косулю, яка забрела в каналізаційний відстійник.

    Не забудьте взяти парасольку: у Дніпрі 23 липня зненацька зміниться погода
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:57
    Не забудьте взяти парасольку: у Дніпрі 23 липня зненацька зміниться погода

    У Дніпрі оголошено І рівень небезпеки.

    Наверх