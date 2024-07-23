У Дніпрі посадовець квартирного управління розтратив півмільйона на меблях

Посадовець КЕУ розтратив півмільйона гривень.

За даними слідства з квітня по травень 2023 року посадовець квартирно-експлуатаційного управління вирішив збагатитися коштом держави.

Як повідомили у Дніпровській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону, він по договору придбав меблі, але за завищеною ціною у порівнянні із середньоринковою ціною. Таким чином завдав збитків державі понад 500 000 грн.

Йому повідомлено про підозру за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч.4 ст.191 КК України). Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Дніпрі за махінації з ремонтом на 1,5 млн грн судитимуть ексначальника квартирного відділу.

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