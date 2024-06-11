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У Дніпрі популярний стихійний пляж перетворюють на сміттєзвалище

Сьогодні 11:14
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Пляж на ж/м Парус потроху перетворюється на сміттєзвалище.

Новости Днепра про У Дніпрі популярний стихійний пляж перетворюють на сміттєзвалище

На Парусі є стихійний, але популярний пляж, де відпочиває весь мікрорайон. Втім з приходом літа, і збільшенням кількості відпочивальників, побільшало також сміття. Позаяк це не офіційна зона відпочинку, то й прибирати його нікому. 

Як зазначила місцева жителька у Facebook-спільноті “Актив ж/м Парус”, люди які приходять на пляж, аби покупатися та відпочити біля води, часто не прибирають за собою сміття. Через це дорога сюди завалена всяким мотлохом – пляшками з-під води та пива, а також залишками їжі. 

Отже ситуація – жіночка 40+ з купою сміття кидає на кучу свій. Я мала необережність сказати, що це не сміттєвий бак, но що почула: “А що це? Вчора тут теж було сміття” Тобто?! – зазначила місцева жителька. 

Дніпрянка звернулася до інших жителів району в соцмережі, аби спонукати їх прибирати за собою. Жінка зауважила, що часто сміття залишають дорослі люди, а ось підлітки виявилися більш охайними.

Якщо важко донести своє сміття до ближнього бака, просто не несіть з собою піцу, купу коробок. Поїжте вдома. Відкрийте могутній і всезнаючий Гугл і почитайте, що таке Теорія розбитих вікон. У двох словах: теорія про те, що побачивши якесь безладдя люди перестають поводитися цивілізовано і починають гидити. І ще одне. Пишаюся підлітками! Вони на відміну від людей старшого віку, зібрали усе до пакетів і понесли з собою. Ситуація стосується звісно не усіх 100% людей, а тільки тих хто не розуміє, – зазначила вона. 

Місцеві жителі показали й інший бік пляжу, який ще не завалений сміттям. За словами дніпрян, саме заради неймовірних краєвидів вони приходять на народні “Мальдіви”. 

Новости Днепра про У Дніпрі популярний стихійний пляж перетворюють на сміттєзвалище

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Новости Днепра про У Дніпрі популярний стихійний пляж перетворюють на сміттєзвалищеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі популярний стихійний пляж перетворюють на сміттєзвалищеРусский

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