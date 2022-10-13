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У Дніпрі популярні трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиці

Сьогодні 10:22
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі популярні трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиці

Сьогодні, 13 жовтня, з 11:00 до 14:00 трамваї №6 та №9 прямуватимуть скороченими маршрутами — до вулиці Трамвайної, без заїзду на площу Старомостову. Це пов’язано з ремонтом колії.

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з’явилися нові ділянки для вимірювання швидкості на прилад TruCAM.

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Новости Днепра про У Дніпрі популярні трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі популярні трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиціРусский

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