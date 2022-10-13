У Дніпрі популярні трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиці

Сьогодні, 13 жовтня, з 11:00 до 14:00 трамваї №6 та №9 прямуватимуть скороченими маршрутами — до вулиці Трамвайної, без заїзду на площу Старомостову. Це пов’язано з ремонтом колії.
Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з’явилися нові ділянки для вимірювання швидкості на прилад TruCAM.
Читайте також:
Автор:
Російські окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.
У Парижі українці влаштували акцію на підтримку Нікополя.
У ніч на 13 жовтня росіяни знову обстрілювали Нікополь.
Цей опалювальний сезон буде дуже важким для Дніпропетровщини та всієї…