У Дніпрі попрощалися з винахідником та вченим, який загинув на війні

У Дніпрі попрощалися з відомим волонтером Андрієм Жидковим.

Про це повідомили на сторінці Луганської ОВА в телеграм.

Загинув Андрій 4 листопада, коли позиції його підрозділу накрили артилерією. На фронті боєць мав позивний “Препод”, через те, що до війни він був викладачем та працював в Східноукраїнському університеті на Луганщині. У ВНЗ він спочатку був студентом, а потім викладачем і керівником кафедри електричної інженерії. Андрій здобув статус кандидата технічних наук і згодом зайняв посаду проректора вишу.

Боєць займався волонтерством до повномасштабного вторгнення та допомагав учасникам АТО. Андрій пішов на фронт добровольцем ще в лютому 2022 року.

Андрій Жданов був винахідником та навіть має декілька запатентованих винаходів. Завдяки йому, у Сєвєродонецьку з’явилися пандуси та велопарковки. Все, за що брався Андрій, доводилось до досконалості. Знайомі бійця розповіли, що він першим в Сєверодонецьку купив електросамокат та опалював свій будинку сонячними батареями.

З Андрієм попрощалися в будинку культури “Металург” у Дніпрі.