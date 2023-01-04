Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі попередили про небезпечне метеоявище

Сьогодні 14:29
просмотров

У Дніпрі оголосили штормове попередження.

Новости Днепра про У Дніпрі попередили про небезпечне метеоявище

На завтра Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології прогнозуються складні погодні умови.

5-го січня вдень у Дніпрі та по області очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с

Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Нагадаємо, на початку січня в Дніпрі був зафіксований температурний рекорд. На аномальне тепло відреагували рослини. До прикладу, у нашому місті розквітнула пшінка весняна, а подекуди з’явилися кульбабки. Проте таке тепло буде недовго. Уже на вихідних в Дніпро прийде зимовий холод і температура повітря опуститься до -13.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі попередили про небезпечне метеоявищеУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вакансії за хештегом та допомога штучного інтелекту: як знайти віддалену роботу за кордоном
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:17
    Вакансії за хештегом та допомога штучного інтелекту: як знайти віддалену роботу за кордоном

    Знайти гарну роботу в США чи Європі та при цьому…

    У Дніпрі з’явилися нові дорожні знаки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:11
    У Дніпрі з’явилися нові дорожні знаки

    На дорогах Дніпра з'явилися нові знаки.

    У частині Дніпра сьогодні не вимикатимуть світло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:48
    У частині Дніпра сьогодні не вимикатимуть світло

    Хороша новина!

    Вслід за “Танком”: у Дніпрі демонтували пам’ятник Олександру Матросову
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:45
    Вслід за “Танком”: у Дніпрі демонтували пам’ятник Олександру Матросову

    У Дніпрі демонтували два радянських пам’ятники.

    Наверх