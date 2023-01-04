У Дніпрі попередили про небезпечне метеоявище

На завтра Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології прогнозуються складні погодні умови.
5-го січня вдень у Дніпрі та по області очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с
Рівень небезпечності 1 (жовтий).
Нагадаємо, на початку січня в Дніпрі був зафіксований температурний рекорд. На аномальне тепло відреагували рослини. До прикладу, у нашому місті розквітнула пшінка весняна, а подекуди з’явилися кульбабки. Проте таке тепло буде недовго. Уже на вихідних в Дніпро прийде зимовий холод і температура повітря опуститься до -13.
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