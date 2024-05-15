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У Дніпрі попередили про ймовірність повторних аварійних відключень світла

Сьогодні 17:57
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У Дніпрі ввечері можуть знову аварійно відключити світло.

Новости Днепра про У Дніпрі попередили про ймовірність повторних аварійних відключень світла

Вчора, 14 травня, в Україні вперше цього року було застосовано екстрені відключення електроенергії. Вони були викликані збільшенням споживання електроенергії через похолодання та торкнулися житлових будинків.

У Дніпрі про відключення світла повідомляли починаючи з 21.14 учора (орієнтовно до 24:00) та сьогодні вранці (орієнтовно з 07:00 до 09:00). На рух електротранспорту це мало вплинуло, з водопостачання – викликало короткочасний перебій у роботі двох ТРП, повідомили у Громадській раді Дніпра.

Оскільки дефіцит потужності в енергосистемі виникає саме в піковий час споживання, графіки відключень вдень не вводяться.

Їх запровадять, якщо ситуація погіршиться. За повідомленням Укренерго, відключення світла в Україні, за умови дефіциту потужностей, можливі сьогодні з 18:00 до 23:00.

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