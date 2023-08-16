У Дніпрі понад тиждень розшукують безвісти зниклу 13-річну дівчину

У Дніпрі поліція розшукує 13-річну дівчинку.

До поліцейських Дніпра звернулася мама 13-річної Дар’ї Трусько. За словами жінки, дівчинка пішла з дому ще 10 серпня, але 16 серпня зв’язок з дитиною остаточно обірвався.

Наразі невідомо, де знаходиться дівчинка та що з нею.

Прикмети зниклої Дар’ї Трусько: зріст близько 156 см, худорлявої статури, волосся чорне курчаве, очі карі.

Була одягнута: чорна футболка, сірі шорти, білі кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітньої Трусько Дар”ї, 2010 року народження, просимо повідомити за телефонами (0562) 46 50 02, (096) 31 10 524, (096) 02 46 320 або 102.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області шукали зниклу безвісти 34-річна жінку, яка має особливості поведінки.

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