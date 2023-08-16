Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі понад тиждень розшукують безвісти зниклу 13-річну дівчину

Сьогодні 21:14
просмотров

У Дніпрі поліція розшукує 13-річну дівчинку.

Новости Днепра про У Дніпрі понад тиждень розшукують безвісти зниклу 13-річну дівчину

До поліцейських Дніпра звернулася мама 13-річної Дар’ї Трусько. За словами жінки, дівчинка пішла з дому ще 10 серпня, але 16 серпня зв’язок з дитиною остаточно обірвався.

Наразі невідомо, де знаходиться дівчинка та що з нею. 

Прикмети зниклої Дар’ї Трусько: зріст близько 156 см, худорлявої статури, волосся чорне курчаве, очі карі.

Була одягнута: чорна футболка, сірі шорти, білі кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітньої Трусько Дар”ї, 2010 року народження, просимо повідомити за телефонами (0562) 46 50 02, (096) 31 10 524, (096) 02 46 320 або 102.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області шукали зниклу безвісти 34-річна жінку, яка має особливості поведінки.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі понад тиждень розшукують безвісти зниклу 13-річну дівчинуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі понад тиждень розшукують безвісти зниклу 13-річну дівчинуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Нема поваги ні до мертвих, ні до живих: у Дніпрі пиячать поруч з авто, яке перевозить “200-х”
Новини Дніпра
Сьогодні 20:42
Нема поваги ні до мертвих, ні до живих: у Дніпрі пиячать поруч з авто, яке перевозить “200-х”

Дніпряни скаржаться на пияк, які до ночі влаштовують гучні посиденьки…

У Дніпрі попрощалися з загиблим на Харківщині командиром-спецназівцем
Новини Дніпра
Сьогодні 19:22
У Дніпрі попрощалися з загиблим на Харківщині командиром-спецназівцем

У Дніпрі провели в останню путь підполковника та командира одного…

Хто з військовозобов’язаних жителів Дніпра може виїхати за кордон під час мобілізації: список категорій громадян
Новини Дніпра
Сьогодні 17:14
Хто з військовозобов’язаних жителів Дніпра може виїхати за кордон під час мобілізації: список категорій громадян

В Україні продовжується загальна мобілізація і для військовозобов'язаних діє заборона…

У Дніпрі на просп. Хмельницького маршрутка з пасажирами врізалася у стовп: є постраждалі
Новини Дніпра
Сьогодні 16:59
У Дніпрі на просп. Хмельницького маршрутка з пасажирами врізалася у стовп: є постраждалі

Будь ласка, будьте уважні за кермом!

Наверх