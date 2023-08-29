У Дніпрі помітили вогняне серце у небі та хмари у вигляді прапора

Неймовірно!

Дуже часто у небі можна побачити хмари у вигляді якихось фігур: чи тварини, чи людини. А іноді там з’являються просто неймовірні видовища.

Так, у День Незалежності, 24 серпня, у небі над Дніпром помітили вогняне серце та хмари у вигляді прапора.

Фото опублікувала у Facebook дніпрянка Катерина Пилипенко.

24.08.2023. Захід сонця. Дніпро. Краснопілля, – підписала вона знімки.

Від цього видовища захоплює подих.

Можливо, це знак, що Перемога вже близько!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у небі над Дніпром зійде блакитний Місяць: коли можна побачити рідкісне явище.

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