У Дніпрі помітили вогняне серце у небі та хмари у вигляді прапора

Дуже часто у небі можна побачити хмари у вигляді якихось фігур: чи тварини, чи людини. А іноді там з’являються просто неймовірні видовища.
Так, у День Незалежності, 24 серпня, у небі над Дніпром помітили вогняне серце та хмари у вигляді прапора.
Фото опублікувала у Facebook дніпрянка Катерина Пилипенко.
24.08.2023. Захід сонця. Дніпро. Краснопілля, – підписала вона знімки.
Від цього видовища захоплює подих.
Можливо, це знак, що Перемога вже близько!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у небі над Дніпром зійде блакитний Місяць: коли можна побачити рідкісне явище.
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2023 рік насичений різними цікавими астроявищами.