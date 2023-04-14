У Дніпрі помітили робітників на Перемозі, де до війни розпочали будувати стадіон (ФОТО)

Про це розповів місцевий мешканець Сергій Ковтун.
Про хороше! “Двіж” помітили не тільки біля Макдональдсу, а й на стадіоні біля 35 школи, де велике будівництво заморозили в лютому 2022 року, – написав він.
Фото-доказ опублікував містянин на своїй сторінці на Facebook.
Що тут мали побудувати?
Буквально за декілька місяців до початку повномасштабної війни, тут активно почали будувати стадіон в рамках “Великого будівництва”. Зазначалося, що на території школи №35 з’явиться сучасний стадіон з великим футбольним полем, майданчиком для у волейбол та баскетбол.
Крім цього, мали спорудити зони для бігу, воркауту, стрибків в довжину та поставити тренажери. Будівельники встигли облаштувати дренажну систему та засипати щебнем територію стадіону.
Нагадаємо, раніше активне будівництво почали поблизу McDonald’s, що на кільці Перемоги. Там зняли пошкоджене дорожне покриття та наводили марафет поблизу ресторану. Попередньо, у Дніпрі мережа ресторанів швидкого харчування відновить роботу вже 25 квітня.
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