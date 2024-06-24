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У Дніпрі помітили рідкісну комаху, яка занесена до Червоної Книги (ФОТО)

Сьогодні 09:48
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У Дніпрі знайшли рідкісну комаху.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісну комаху, яка занесена до Червоної Книги (ФОТО)

Фото цієї цікавої комахи опублікували у Facebook-спільноті “Комахи України”.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісну комаху, яка занесена до Червоної Книги (ФОТО)

Членистонога на фото – мантіспа штирійська (Mantispa styriaca). Відомо, що цей вид занесений до Червоної книги України, та за виглядом досить схожий на богомола. Ці комахи належать до ряду сітчастокрилих.

Відомо, що вони активні з початку травня до вересня та мешкають на узліссях. Яйця відкладають на стеблинках (на фото – ймовірне потомство мантіспи). Їхні личинки зазвичай живляться яйцями павуків, а всередині павучого кокону плете свій власний, там і заляльковується. 

І хоча ця комаха визнається рідкісною, деякі жителі Дніпропетровщини зазначають, що цього року її вже декілька разів помічали. Один із коментуючих допис навіть зазначив, що цього року в області справжній “парад” мантісп.

На порталі Червоної Книги України зазначається, що заходи з охорони цього виду не здійснювалися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вперше виявили рідкісну в Європі орхідею.

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісну комаху, яка занесена до Червоної Книги (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісну комаху, яка занесена до Червоної Книги (ФОТО)Русский

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