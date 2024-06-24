У Дніпрі помітили рідкісну комаху, яка занесена до Червоної Книги (ФОТО)

Фото цієї цікавої комахи опублікували у Facebook-спільноті “Комахи України”.
Членистонога на фото – мантіспа штирійська (Mantispa styriaca). Відомо, що цей вид занесений до Червоної книги України, та за виглядом досить схожий на богомола. Ці комахи належать до ряду сітчастокрилих.
Відомо, що вони активні з початку травня до вересня та мешкають на узліссях. Яйця відкладають на стеблинках (на фото – ймовірне потомство мантіспи). Їхні личинки зазвичай живляться яйцями павуків, а всередині павучого кокону плете свій власний, там і заляльковується.
І хоча ця комаха визнається рідкісною, деякі жителі Дніпропетровщини зазначають, що цього року її вже декілька разів помічали. Один із коментуючих допис навіть зазначив, що цього року в області справжній “парад” мантісп.
На порталі Червоної Книги України зазначається, що заходи з охорони цього виду не здійснювалися.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вперше виявили рідкісну в Європі орхідею.
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