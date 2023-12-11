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У Дніпрі помітили птиць, які давно не з’являлися в українських містах

Сьогодні 22:00
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У Дніпрі зазнімкували рідкісних для міст пташок.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили птиць, які давно не з'являлися в українських містах

Мова йде про снігурів, яких все рідше можна зустріти в людних місцях, а у деяких українських містах їх не бачили роками. 

Нещодавно цих червоних красенів вдалося зазнімкувати відомому бьордвочеру із Дніпра Юрію Мухіну. Дніпрянин постійно публікує світлини з пташками, яких вийшло піймати під час фотополювання. 

Днями Юрій показав фото снігурів, яких вдалося побачити у Дніпрі.

Снігур! Це мачо. У нас в Дніпрі не кожен рік. Інколи вдавалось зняти й без гілочок, але в погану погоду. А ці при сонечку, але ну ви самі бачите. Дякую друзям, що допомогли визначити район пошуку. Далі вже сам. Знайшов, підійшов. Тихенько рухався під деревом, вибираючи ракурс. Але все ж гарно не сиділи. Знайшов по голосу, поклик гучний короткий, мабуть, самочки. А от коли їли – “розмовляли” дуже тихенько, можна поруч пройти та не почути. Зараз вони ясень “топчуть”, з’їдять все – перейдуть на бруньки, я на бузку в кінці зими фотографував, – розповів Юрій.

Снігурів справді досить рідко можна побачити у містах. Як згадують старожили, раніше ці птахи були символом зими, адже у холодну пору року обліплювали засніжені гілочки дерев в парках та споглядали за людьми. 

Втім останні 20 років снігурів майже не видно у великих містах. Зустріти цих пташок можна лише на дачах, і то далеко від шумних мегаполісів. Як кажуть орнітологи, коли рік врожайний – то люди пернатим не потрібні, тому вони й не летять в густозаселені райони бетонних джунглів. 

Снігурі, у не голодні роки, прогодуються і без допомоги людей. Останнім часом зими не надто сніжні, тож пташках є чим поласувати і за межами міст. 

Новости Днепра про У Дніпрі помітили птиць, які давно не з'являлися в українських містах

Конспірологічну теорію щодо причин зникнення снігурів раніше розвивали російські пропагандисти. Нібито українці знищують цих пташок через ненависть до Росії. А блакитно-жовтих синичок навпаки люблять. Це викликало навалу жартів у інтернеті, адже всі висміювали абсурдність таких заяв. 

Хоча снігурі в дикій природі зустрічаються досить рідко, проте їх часто можна придбати в зоомагазинах чи на пташиних ринках. 

Новости Днепра про У Дніпрі помітили птиць, які давно не з'являлися в українських містах

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