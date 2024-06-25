У Дніпрі помітили мале пухнасте совеня (ФОТО)

Мале совеня сиділо в кущах і було налякане. Можливо воно випало з гнізда. Однак мешканців, які фотографували його, пташеня не боялося і нікуди не летіло.
Відео і фото поширили в місцевих пабліках.
Совеня схоже на вид птахів сова вухаста. Пташку так прозвали, бо вона має смішні вуха. Також – пухнасте пір’я і жовті великі очі. Як зазначають в мережі Інтернет, це дружелюбні та добрі птахи. Вони можуть бути ручними та домашніми.
Тому не виняток, що совеня, яке помітили на Ж/м Західний, хтось загубив.
Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі загублений песик цілий день катається в тролейбусі.
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Гончар Вірсавія
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