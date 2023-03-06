У Дніпрі помітили людину-клумбу (ФОТО)

По вулицям Дніпра бродила людина-клумба.

У неділю, 5 березня, по вулицям Дніпра ходили дивні “створіння”. Вони підходили до жінок та дівчаток та дарували квіти. Про це розповіла дніпрянка Ірина.

На Лівобережному 3 отакі строкаті «створіння» привітали жінок Індустріального району із весною та подарували трохи доброго настрою, – зазначила вона.

Дніпрянам вдалося помітили двох людей, які одягнулися в строкаті костюми, обліплені штучними квітами.

Зазначимо, що цього року немає вихідного на 8 березня. Відповідно до статті 6 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” під час воєнного стану додаткові вихідні скасовуються.

Раніше в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому пропонується скасувати вихідний в Міжнародний жіночий день, натомість впровадити День української жінки, який припадає в день народження Лесі Українки – 25 лютого.

Зауважимо, сьогодні в “Дії” закінчилося опитування щодо 8 березня. Відомого, що за це проголосували рекордні 2,1 млн громадян. Більшість людей, а саме 1,3 млн, висловилися за те, аби залишити 8 березня вихідним. Втім, відпочивати цього дня ми будемо тільки після закінчення війни.

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