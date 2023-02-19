У Дніпрі помітили “елітний бандеромобіль” (ФОТО)

Дорогами Дніпра катається Renault Bandera.

Мешканці Дніпра знову проявили креативність та дали нову назву автомобілю відомої марки.

По Дніпру катається Renault Bandera, – підписали фото дніпряни.

Власник авто прикріпив нові букви до вже існуючої назви, щоб назвати свою машину на честь Бандери. Зазначимо, що це не вперше, коли дніпряни намагаються створити свій “бандеромобіль”. Раніше на 12 кварталі помітили припаркований “запорожець”. Він був розписаний малюнками з бавовною, а на склі залишили потужне послання для росіян.

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