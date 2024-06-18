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У Дніпрі помітили чоловіка, який прив’язав до себе дерево (ФОТО)

Сьогодні 20:39
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У Дніпрі помітили чоловіка, який гуляв з прив'язаним до себе деревом.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили чоловіка, який прив'язав до себе дерево (ФОТО)

У Дніпрі на Привокзальній площі помітили чоловіка в дивному “костюмі”. Містянин приклеїв до себе скотчем маленьке дерево. 

Дерево привʼязали скотчем до мужика на залізничному. Памʼятаєте, як мародерів, так до дерев привʼязували? – йдеться в одному із тг-каналів Дніпра. 

Дніпряни припустили, що містянин таким чином захищається від сонця, або маскується від ТЦК. Втім, у такому костюмі чоловік привернув до себе ще більше уваги та неабияк здивував перехожих, які зацікавлено спостерігали за ним. 

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили чоловіка, який прив'язав до себе дерево (ФОТО)Українська

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