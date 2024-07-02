У Дніпрі помітили автомобіль мисливців за привидами (ФОТО)

У Facebook-спільноті “Лівий берег Дніпро” містяни поділилися фотографіями, на яких видно автомобіль “Волга” стилізований під машину мисливців за привидами, та написали, що у Березанівку завітали мисливці за привидами.
Заснімкувала цікавий декор автомобілю місцева жителька та поділилася у TikTok.
На транспорт прикріпили червону ленту та логотип з привидом, на дах встановили обладнання задля “відлову”: циліндри, труби, ящики (ймовірно, аби тримати в них привидів), фари та маячки.
А також з вікон “Волги”, начебто, намагаються вибратися вже спіймані мисливцями привиди, а навколо них вирують блискавки.
Автомобіль знаходиться на причепі, ймовірно, його планують транспортувати.
Хто саме так декорував автомобіль – невідомо, однак фанатам фільму про мисливців за привидами точно сподобався такий косплей.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на вулицях Дніпра помітили унікальний ретро-автомобіль 1930-х років (ФОТО).
Читайте також:
Автор:
Неподалік Дніпра знаходяться дачні селища та села, де є вихід…
У Дніпрі на Набережній Перемоги помітили “безкінечну” чергу.
Встановлено особу ще однієї загиблої внаслідок ракетної атаки по Дніпру.
Дніпряни вигадали спосіб, як заряджати гаджети під час шопінгу.