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У Дніпрі помітили автомобіль мисливців за привидами (ФОТО)

Сьогодні 12:21
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У Дніпрі побачили незвичайний автомобіль.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили автомобіль мисливців за привидами (ФОТО)

У Facebook-спільноті “Лівий берег Дніпро” містяни поділилися фотографіями, на яких видно автомобіль “Волга” стилізований під машину мисливців за привидами, та написали, що у Березанівку завітали мисливці за привидами. 

Новости Днепра про У Дніпрі помітили автомобіль мисливців за привидами (ФОТО)

Заснімкувала цікавий декор автомобілю місцева жителька та поділилася у TikTok. 

На транспорт прикріпили червону ленту та логотип з привидом, на дах встановили обладнання задля “відлову”: циліндри, труби, ящики (ймовірно, аби тримати в них привидів), фари та маячки. 

А також з вікон “Волги”, начебто, намагаються вибратися вже спіймані мисливцями привиди, а навколо них вирують блискавки. 

Новости Днепра про У Дніпрі помітили автомобіль мисливців за привидами (ФОТО) Новости Днепра про У Дніпрі помітили автомобіль мисливців за привидами (ФОТО) Новости Днепра про У Дніпрі помітили автомобіль мисливців за привидами (ФОТО)

Автомобіль знаходиться на причепі, ймовірно, його планують транспортувати. 

Хто саме так декорував автомобіль – невідомо, однак фанатам фільму про мисливців за привидами точно сподобався такий косплей. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вулицях Дніпра помітили унікальний ретро-автомобіль 1930-х років (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили автомобіль мисливців за привидами (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі помітили автомобіль мисливців за привидами (ФОТО)Русский

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