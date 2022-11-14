У Дніпрі померла легендарна тренерка із плавання

У Дніпрі обірвалося життя заслуженої тренерки з плавання Антоніни Цвєтової.

Про це розповіли в федерації плавання міста Дніпра.

Антоніна Никифорівна – одна із перших Заслужених тренерок України. Вона одна із засновниць “Метеора” та перша директорка закладу. У федерації плавання зазначили, що при Антоніні Цвєтовой школа стала однією з найсильніших спочатку в СРСР, а потім в Україні.

Спортсменці і педагогині було 88 років. Попрощаються з тренеркою сьогодні, 14 листопада, на Сурсько-Литовському цвинтарі.

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