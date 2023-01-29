У Дніпрі помер відомий педагог та вчений-біохімік

Помер дніпровський вчений.

27 січня на 77 році пішов з життя доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії медичної та фармацевтичної хімії Дніпровського медичного університету Олександр Захарович Бразалук.

Про це повідомляє Дніпровський державний медичний університет.

Олександр Бразалук народився 16 вересня 1946 року у селі Аули Криничанського району Дніпропетровської області у сім’ї робітників. Після закінчення школи працював на Дніпродзержинському металургійному заводі, а в 1965-1968 рр. проходив службу в Радянській Армії з 1968 по 1974 р. навчався у Дніпропетровському медичному інституті.

У 1978 р. закінчив аспірантуру за спеціальністю «Біохімія» і в 1980 р. успішно захистив кандидатську, а в 1997 р. докторську дисертацію «Стан ліпідів, білків і обмін кальцію у скелетних м’язах за умов порушення нейротрофічного контролю».

Протягом 17 років Олександр Захарович очолював кафедру біохімії, медичної та загальної хімії Дніпровської медичної академії.

Наш талановитий земляк автор 346 наукових публікацій (серед них 81 – закордонна), 17 навчально-методичних посібників. Під його науковим керівництвом захищено одну докторську та 12 кандидатських дисертацій.

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