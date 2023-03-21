У Дніпрі помер майстер спорту з паверліфтингу, який отримав поранення під Бахмутом

Про це повідомили у Борівській селищній раді.
Григорій Кукса – професійний спортсмен та майстер спорту із паверліфтингу. Народився на Чернігівщині, але майже все життя прожив в Донецькій області. Восени 2022 добровільно долучився до ЗСУ. Брав участь в боях під Бахмутом, але отримав поранення та контузію. На жаль, 11 березня Григорій помер в лікарні Дніпра.
Йому було 38 років. Поховали Григорія минулого тижня у селищі Піски-Радьківські, де захисник жив останні роки.
Пам’ять про воїна-добровольця Григорія Куксу вічно житиме у наших серцях, – йдеться у повідомленні селищної ради.
Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель 45-річного поліцейського із Дніпра Олександра Дерев’янко, який отримав смертельне поранення під Бахмутом.
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