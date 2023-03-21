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У Дніпрі помер майстер спорту з паверліфтингу, який отримав поранення під Бахмутом

Сьогодні 11:33
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У лікарні Дніпра помер майстер спорту із паверліфтингу, який воював під Бахмутом.

Новости Днепра про У Дніпрі помер майстер спорту з паверліфтингу, який отримав поранення під Бахмутом

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

Григорій Кукса – професійний спортсмен та майстер спорту із паверліфтингу. Народився на Чернігівщині, але майже все життя прожив в Донецькій області. Восени 2022 добровільно долучився до ЗСУ. Брав участь в боях під Бахмутом, але отримав поранення та контузію. На жаль, 11 березня Григорій помер в лікарні Дніпра. 

Йому було 38 років. Поховали Григорія минулого тижня у селищі Піски-Радьківські, де захисник жив останні роки. 

Пам’ять про воїна-добровольця Григорія Куксу вічно житиме у наших серцях, – йдеться у повідомленні селищної ради.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель 45-річного поліцейського із Дніпра Олександра Дерев’янко, який отримав смертельне поранення під Бахмутом. 

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Новости Днепра про У Дніпрі помер майстер спорту з паверліфтингу, який отримав поранення під БахмутомУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі помер майстер спорту з паверліфтингу, який отримав поранення під БахмутомРусский

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