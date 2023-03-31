У Дніпрі помер 3-річний хлопчик: медики виявили забій на лобі та застарілий синець в області паху

У четвер, 30 березня, близько 20:20 на лінію "102" зателефонував медпрацівник. Він повідомив, що в одній із квартир на вулиці Айдарівській помер 3-річний хлопчик.

Правоохоронці оперативно виїхали на виклик.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що на тілі малюка виявили забій на лобі та застарілий синець в області паху.

Співмешканець матері дитини пояснив, що хлопчик начебто під час гри випадково ударився головою об двері. Після цього він ліг на диван та став їсти печиво. Через деякий час дитина почала задихатись.

Наразі триває перевірка. Очікуються результати судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 5-річна дівчинка випала з 5-го поверху: діагностували відкриту черепно-мозкову травму.

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