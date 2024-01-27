У Дніпрі поліція затримала підозрюваного у вбивстві 41-річного чоловіка

Поліція Дніпра затримала 33-річного підозрюваного у вбивстві 41-річного чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

За попередньою інформацією, між двома чоловіками виникла сварка і 33-річний нападник побив знайомого. Від отриманих травм потерпілий помер.

Злочин стався 22 січня близько 11.00 у підвалі одного з будинків по вулиці Робочій у Чечелівському районі міста. Під час конфлікту 33-річний підозрюваний завдав знайомому смертельні травми, після чого пішов з місця злочину, — сказано у повідомленні поліції.

Оперативники у процесуальному порядку затримали 33-річного місцевого жителя.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

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