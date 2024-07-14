У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який напав на військового

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій у місті Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Нещодавно ми писали про напад на військового на вулиці Антоновича.

Невідомий чоловік вчинив конфліктну ситуацію з капеланом та втік з місця події. Правоохоронці розшукали правопорушника та доставили до відділення поліції, – йдеться у дописі правоохоронців.

Поліція встановила особу порушника, ним виявився 23-річний місцевий мешканець.

Дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Триває досудове розслідування.

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