У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який напав на військового

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Нещодавно ми писали про напад на військового на вулиці Антоновича.
Невідомий чоловік вчинив конфліктну ситуацію з капеланом та втік з місця події. Правоохоронці розшукали правопорушника та доставили до відділення поліції, – йдеться у дописі правоохоронців.
Поліція встановила особу порушника, ним виявився 23-річний місцевий мешканець.
Дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Триває досудове розслідування.
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