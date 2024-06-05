У Дніпрі поліція вилучила безакцизний товар на суму майже 800 тисяч гривень

З початку червня цього року поліцейські Дніпра зафіксували незаконний продаж тютюнових виробів у торговельних мережах та вилучили безакцизний товар.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області з посиланням на матеріали РУП.

З 1 по 3 червня поліцейські задокументували факти реалізації тютюнових виробів із порушенням законодавства на території обслуговування у декількох районах міста, – йдеться у публікації.

Правоохоронці вилучили майже 1200 електронних сигарет та 500 пачок тютюнових виробів без марок акцизного збору. Сума вилучених товарів становила майже 800 тисяч гривень.

Окрім цього, на деяких торгівельних точках зафіксували продаж без ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст.156 (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння), ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення, – доповіли у поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в кафе на Барикадній чоловік влаштував стрілянину та поранив охоронця.

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