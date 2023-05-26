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  • У Дніпрі поліція розгорнула пункти для звернень громадян, постраждалих внаслідок ракетного удару: адреси

У Дніпрі поліція розгорнула пункти для звернень громадян, постраждалих внаслідок ракетного удару: адреси

Сьогодні 14:42
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Сьогодні росіяни вкотре атакували місто.

Новости Днепра про У Дніпрі поліція розгорнула пункти для звернень громадян, постраждалих внаслідок ракетного удару: адреси

Ворог поцілив по медзакладу. На жаль, двоє людей загинули, кількість постраждалих зростає.

Крім того, внаслідок атаки були пошкоджені ветклініка, спортивне поле, навчальний заклад та житлові будинки.

Зі свого боку поліція розгорнула пункти для звернень громадян, постраждалих внаслідок ракетного удару.

Вони розташовані за адресами:

  • вулиця Калинова, 83 (навпроти заправної станції «Окко»);
  • вулиця Янтарна, 42.

Новости Днепра про У Дніпрі поліція розгорнула пункти для звернень громадян, постраждалих внаслідок ракетного удару: адреси

Новости Днепра про У Дніпрі поліція розгорнула пункти для звернень громадян, постраждалих внаслідок ракетного удару: адреси

Крім того, про отримання травм або пошкодження майна через російську атаку містяни можуть повідомляти на лінію «102».

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Новости Днепра про У Дніпрі поліція розгорнула пункти для звернень громадян, постраждалих внаслідок ракетного удару: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі поліція розгорнула пункти для звернень громадян, постраждалих внаслідок ракетного удару: адресиРусский

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