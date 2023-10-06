У Дніпрі поліцейські приїхали на сімейне насилля, а знайшли наркотики

У Дніпрі правоохоронці готувалися рятувати жінку від чоловіка-тирана, а натомість вилучали наркотики

Про це розповіли в Управлінні поліції охорони.

5 жовтня до правоохоронців надійшло повідомлення про домашнє насильство. Поліціянти негайно виїхали на місце, але причина виклику не підтвердилася. Ймовірна постраждала зізналась інспекторам, що зберігає у квартирі наркотичні речовини. Правоохоронці знайшли та вилучили згорток з речовиною.

Зауважимо, що домашнє насильство це важлива проблема й іноді краще переглядіти, ніж недогледіти. Тому добре, що причина не підтвердилася, а з наркотиками розберуться правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі затримали чоловіка, який забив до смерті, підпалив та викинув на смітник свою співмешканку.

Читайте також:

Українська

Автор: