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  • У Дніпрі поліцейські приїхали на сімейне насилля, а знайшли наркотики

У Дніпрі поліцейські приїхали на сімейне насилля, а знайшли наркотики

Сьогодні 19:13
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У Дніпрі правоохоронці готувалися рятувати жінку від чоловіка-тирана, а натомість вилучали наркотики

Новости Днепра про У Дніпрі поліцейські приїхали на сімейне насилля, а знайшли наркотики

Про це розповіли в Управлінні поліції охорони.

5 жовтня до правоохоронців надійшло повідомлення про домашнє насильство. Поліціянти негайно виїхали на місце, але причина виклику не підтвердилася. Ймовірна постраждала зізналась інспекторам, що зберігає у квартирі наркотичні речовини. Правоохоронці знайшли та вилучили згорток з речовиною.

Зауважимо, що домашнє насильство це важлива проблема й іноді краще переглядіти, ніж недогледіти. Тому добре, що причина не підтвердилася, а з наркотиками розберуться правоохоронці. 

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі затримали чоловіка, який забив до смерті, підпалив та викинув на смітник свою співмешканку. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі поліцейські приїхали на сімейне насилля, а знайшли наркотикиУкраїнська

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