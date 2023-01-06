У Дніпрі поліцейські допомогли знайти 3-річну дитину, яка загубилася

4 січня у Дніпрі загубилася трирічна дитина.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, громадянка зі своїм сином були в місті у справах, але коли жінка відволіклась, її трирічний син кудись зник.

Правоохоронці почали шукати дитину. Незабаром на лінію “102” повідомили, що неподалік від місця події виявили маленького хлопчика, який перебував на вулиці без батьків. За лічені хвилини інспектори вже були на місці та побачили схожу за прикметами налякану дитину. Це був саме той хлопчик, якого шукали.

Заявниці подякували за пильність, а матері повернули сина. З жінкою провели профілактичну бесіду.

Шановні батьки, будьте пильними та постійно контролюйте дозвілля та місце знаходження своїх малолітніх дітей! – закликають у поліції.

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