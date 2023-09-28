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  • У Дніпрі покрали гарбузи та солому з осінньої інсталяції: з’явилося відео з “дорослими іграми”

У Дніпрі покрали гарбузи та солому з осінньої інсталяції: з’явилося відео з “дорослими іграми”

Сьогодні 19:28
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Буває і таке.

Новости Днепра про У Дніпрі покрали гарбузи та солому з осінньої інсталяції: з'явилося відео з

Нещодавно у сквері ім. Олександра Усачова, що розташований на лівому березі Дніпра, облаштували осінню інсталяцію: вздовж однієї із алей розмістили тюки сіна та гарбузи, щоб додати містянам трішки осіннього настрою.

Проте через декілька днів інсталяцію знищили вандали. 

Місцевий депутат опублікував відео з “дорослими іграми”, де видно процес крадіжки інсталяції.

Осіння фотозона, яку влаштувала наша команда у сквері Усачова, мала на меті потішити людей. Мета досягнута – і діти, і дорослі потішилися. Але трохи не так, як ми планували. Дитячі забавки не показуємо і не обговорюємо – багато вже писали про це. А от «дорослі ігри» бачили далеко не всі, – написав Сергій Пустовий. 

І справді. Головне, що всім було весело. 

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Новости Днепра про У Дніпрі покрали гарбузи та солому з осінньої інсталяції: з'явилося відео з Українська

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