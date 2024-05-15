У Дніпрі покажуть унікальну мозаїку часів Київської Русі: як побачити на власні очі

Дніпрянам покажуть унікальну мозаїку часів Київської Русі.

В історичному музеї Дніпра готують виставку, де планують показати унікальні експонати.

Співробітники Археологічного відділу Дніпропетровського історичного музею розкрили деталі.

З фондів собору Святої Софії, що у Києві, до Дніпра привезли фрагменти мозаїки, яку створили за часів Київської Русі.

Тепер музейники готові показати артефакт жителям Дніпра.

Віднайдена ця мозаїка, коли собор досліджували в 1936 році. До нашого музею її передали 1937 року. Навіть такого, здавалось би, невеликого фрагмента достатньо, щоб скласти уявлення про майстерність зодчих Давньоруської Держави, – йдеться у повідомлені.

Аби показати унікальний артефакт, який зберігався у запасниках музею з 1937 року, відкриють нову спеціальну виставку.

Побачити мозаїку на власні очі можна 18 травня – у “Ніч Музеїв”.

Зауважимо, 18 травня пройде всеєвропейська “Ніч музеїв”. Це міжнародна акція, яка дозволяє оглянути музейні експозиції вночі, однак в Україні через впровадження комендантської години усі івенти пройдуть вдень.

Нагадаємо, у Дніпрі на виставці в музеї також демонструють зброю часів Римської імперії.

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