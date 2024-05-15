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  • У Дніпрі покажуть унікальну мозаїку часів Київської Русі: як побачити на власні очі

У Дніпрі покажуть унікальну мозаїку часів Київської Русі: як побачити на власні очі

Сьогодні 14:14
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Дніпрянам покажуть унікальну мозаїку часів Київської Русі.

Новости Днепра про У Дніпрі покажуть унікальну мозаїку часів Київської Русі: як побачити на власні очі

В історичному музеї Дніпра готують виставку, де планують показати унікальні експонати.

Співробітники Археологічного відділу Дніпропетровського історичного музею розкрили деталі. 

З фондів собору Святої Софії, що у Києві, до Дніпра привезли фрагменти мозаїки, яку створили за часів Київської Русі. 

Тепер музейники готові показати артефакт жителям Дніпра.

Віднайдена ця мозаїка, коли собор досліджували в 1936 році. До нашого музею її передали 1937 року. Навіть такого, здавалось би, невеликого фрагмента достатньо, щоб скласти уявлення про майстерність зодчих Давньоруської Держави, – йдеться у повідомлені.

Новости Днепра про У Дніпрі покажуть унікальну мозаїку часів Київської Русі: як побачити на власні очі

Аби показати унікальний артефакт, який зберігався у запасниках музею з 1937 року, відкриють нову спеціальну виставку.

Побачити мозаїку на власні очі можна 18 травня – у “Ніч Музеїв”. 

Новости Днепра про У Дніпрі покажуть унікальну мозаїку часів Київської Русі: як побачити на власні очі

Новости Днепра про У Дніпрі покажуть унікальну мозаїку часів Київської Русі: як побачити на власні очі

Зауважимо, 18 травня пройде всеєвропейська “Ніч музеїв”. Це міжнародна акція, яка дозволяє оглянути музейні експозиції вночі, однак в Україні через впровадження комендантської години усі івенти пройдуть вдень. 

Нагадаємо, у Дніпрі на виставці в музеї також демонструють зброю часів Римської імперії. 

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Новости Днепра про У Дніпрі покажуть унікальну мозаїку часів Київської Русі: як побачити на власні очіУкраїнська

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