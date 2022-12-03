У Дніпрі показали, як виглядає оновлене вуличне укриття на зупинці (ФОТО)

У Дніпрі на стінах вуличних укриттів з'явився стріт-арт.

У спільноті Urban Dnipro Community показали, як виглядає оновлене вуличне укриття. Раніше повідомлялося, що їх збирають розфарбувати, поставити всередині лавочки та зробити освітлення.

Всередині монтують місце для сидіння, а зовні пофарбували в жовтий та нанесли графічний орнамент в стилі ‘баро’. Далі буде, – зазначив автор допису.

Містяни зазначили, що укриття добре замаскували під міський простір.

Нагадаємо, у Дніпрі в таких укриттях можна буде пересідити повітряну тривогу. Наразі їх розмістили поблизу зупинок, де збирається багато людей.

У майбутньому схожі укриття можуть з’явитися в дворах багатоповерхівок в районах, де мало бомбосховищ.

Не забули і про інклюзивність та розмістили на вході пандус, тому заїхати всередину можна і на інвалідному візку.

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