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  • У Дніпрі показали, як виглядає оновлене вуличне укриття на зупинці (ФОТО)

У Дніпрі показали, як виглядає оновлене вуличне укриття на зупинці (ФОТО)

Сьогодні 13:00
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У Дніпрі на стінах вуличних укриттів з'явився стріт-арт.

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як виглядає оновлене вуличне укриття на зупинці (ФОТО)

У спільноті Urban Dnipro Community показали, як виглядає оновлене вуличне укриття. Раніше повідомлялося, що їх збирають розфарбувати, поставити всередині лавочки та зробити освітлення.

Всередині монтують місце для сидіння, а зовні пофарбували в жовтий та нанесли графічний орнамент в стилі ‘баро’. Далі буде, – зазначив автор допису.

Містяни зазначили, що укриття добре замаскували під міський простір. 

Нагадаємо, у Дніпрі в таких укриттях можна буде пересідити повітряну тривогу. Наразі їх розмістили поблизу зупинок, де збирається багато людей.

У майбутньому схожі укриття можуть з’явитися в дворах багатоповерхівок в районах, де мало бомбосховищ.

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як виглядає оновлене вуличне укриття на зупинці (ФОТО)

Не забули і про інклюзивність та розмістили на вході пандус, тому заїхати всередину можна і на інвалідному візку. 

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як виглядає оновлене вуличне укриття на зупинці (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі показали, як виглядає оновлене вуличне укриття на зупинці (ФОТО)Українська

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