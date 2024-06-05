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У Дніпрі показали, як відключають водопостачання боржникам (ФОТО)

Сьогодні 17:43
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У Дніпрі продовжують відключати водопостачання та водовідведення боржникам.

Про це йдеться у публікації на сайті Міської ради.

Повідомляється, що сьогодні, 5 червня, у Дніпрі працівники КП “Дніпроводоканалу” відключили водовідведення мешканцям шістьох квартир за адресою: провулок Екіпажний, 3. Їхній сумарний борг становив 111 тисяч 200 гривень.

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як відключають водопостачання боржникам (ФОТО)

Директор КП “Дніпроводоканал” Юрій Гамазинський зазначив, що про відключення послуг попереджають за місяць. У випадку, якщо протягом цього часу борг не сплатять або не укладуть договір на реструктуризацію, до будинків приносять попередження про відключення водопостачання або водовідведення. 

Боржники не відреагували на це. Тому сьогодні бригада нашого підприємства відключила шістьом квартирам водовідведення. Водопостачання у них є. На сьогодні загальний борг споживачів перед підприємством становить майже 800 млн грн. Ми вдячні усім абонентам, які вчасно сплачують послугу. Водночас закликаємо боржників розрахуватися і не накопичувати боргів. Ті, хто не може сплатити борг цілком, можуть укласти договір реструктуризації у абондільницях, які є у кожному районі міста, – підкреслив він.

Нині для відключення послуги працівникам не потрібно потрапляти до будинку чи квартир – для цього є спеціальне обладнання. Про це доповіла начальниця абонентної дільниці Соборного району КП “Дніпроводоканал” Ольга Хавлюк.

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як відключають водопостачання боржникам (ФОТО)

Також наголосила, що на сьогодні мешканці Соборного району наразі мають заборгованість за воду в розмірі 82,5 млн грн. 

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як відключають водопостачання боржникам (ФОТО)

За допомогою спецобладнання відключили боржникам водовідведення. Тобто вода у квартирах є, а каналізація не працює, — каже представник бригади з відключення боржників КП «Дніпроводоканал»  Андрій Валерійович.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі боржникам продовжують відключати воду.

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Новости Днепра про У Дніпрі показали, як відключають водопостачання боржникам (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі показали, як відключають водопостачання боржникам (ФОТО)Русский

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