У Дніпрі показали як буде виглядати сквер на Перемозі після реконструкції

Про це у соцмережах повідомляє група Peremoga Soborniy.
Такий сквер збираються побудувати на місці старого на проспекті Героїв, 17, – йдеться у дописі
Поряд з деревами планують встановити клумби.
Для зручності містян на проспекті з’являться зручні садові лавки.
Також планується масштабне озеленення, новий тротуар та розмітка.
Про точну дату закінчення реконструкції інформації немає.
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