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У Дніпрі показали як буде виглядати сквер на Перемозі після реконструкції

Сьогодні 10:54
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У Дніпрі планують велику реконструкцію скверу на Перемозі.

Новости Днепра про У Дніпрі показали як буде виглядати сквер на Перемозі після реконструкції

Про це у соцмережах повідомляє група Peremoga Soborniy.

Такий сквер збираються побудувати на місці старого на проспекті Героїв, 17, – йдеться у дописі

Поряд з деревами планують встановити клумби.

Новости Днепра про У Дніпрі показали як буде виглядати сквер на Перемозі після реконструкції

Для зручності містян на проспекті з’являться зручні садові лавки.

Також планується масштабне озеленення, новий тротуар та розмітка.

Новости Днепра про У Дніпрі показали як буде виглядати сквер на Перемозі після реконструкції

Про точну дату закінчення реконструкції інформації немає.

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