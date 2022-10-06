У Дніпрі показали, як буде виглядати ринок на ж/м Тополя-3 після реконструкції (ФОТО)

Проєкт реконструкції презентував архітектор Михайло Аліпов на архітектурно-містобудівній раді, повідомляє gorod.dp.ua.
За словами Михайла Аліпова, це буде не просто ринок, а торговий бульвар стартапів.
Загальна площа торгових приміщень – близько 6000 квадратних метрів.
Тут планують розмістити критий продуктовий ринок, павільйони з різноманітною продукцією, об’єкти обслуговування та побуту, речовий ринок, майданчик для вуличної торгівлі, різноманітні підприємства громадського харчування тощо.
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