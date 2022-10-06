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  • У Дніпрі показали, як буде виглядати ринок на ж/м Тополя-3 після реконструкції (ФОТО)

У Дніпрі показали, як буде виглядати ринок на ж/м Тополя-3 після реконструкції (ФОТО)

Вчора 19:38
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У Дніпрі планують капітально реконструювати ринок на житловому масиві Тополя-3.

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як буде виглядати ринок на ж/м Тополя-3 після реконструкції (ФОТО)

Проєкт реконструкції презентував архітектор Михайло Аліпов на архітектурно-містобудівній раді, повідомляє gorod.dp.ua.

За словами Михайла Аліпова, це буде не просто ринок, а торговий бульвар стартапів.

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як буде виглядати ринок на ж/м Тополя-3 після реконструкції (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як буде виглядати ринок на ж/м Тополя-3 після реконструкції (ФОТО)

Загальна площа торгових приміщень – близько 6000 квадратних метрів.

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як буде виглядати ринок на ж/м Тополя-3 після реконструкції (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як буде виглядати ринок на ж/м Тополя-3 після реконструкції (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як буде виглядати ринок на ж/м Тополя-3 після реконструкції (ФОТО)

Тут планують розмістити критий продуктовий ринок, павільйони з різноманітною продукцією, об’єкти обслуговування та побуту, речовий ринок, майданчик для вуличної торгівлі, різноманітні підприємства громадського харчування тощо.

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як буде виглядати ринок на ж/м Тополя-3 після реконструкції (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як буде виглядати ринок на ж/м Тополя-3 після реконструкції (ФОТО)

 

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Новости Днепра про У Дніпрі показали, як буде виглядати ринок на ж/м Тополя-3 після реконструкції (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі показали, як буде виглядати ринок на ж/м Тополя-3 після реконструкції (ФОТО)Русский

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