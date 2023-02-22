У Дніпрі показали історичну пам’ятку, яка затиснута між хмарочосами (ФОТО)

У Дніпрі показали будинок, який затиснутий між хмарочосами.

Посеред історичного центра Дніпра є стара будівля, яка “затиснута” між новенькими хмарочосами. Цей будинок входить до переліку пам’яток архітектури місцевого значення, про це нагадали в управління з питань охорони культурної спадщини.

На вулиці Якова Самарського, 5 розташований прибутковий будинок початку 20 сторіччя. Це триповерхова цегляна будівля з підвалом та горищем.

Зазначається, що ця частина міста одна з найстаріших, ще до заснування Катеринослава тут розташовувалась козацька слобода Половиця. А вже 1790 року вулиця Приказна (зараз Якова Самарського) з’явилася на плані міста. Забудова цієї частини міста закінчилася ще в 1793 році. До 1880-х вона, як і зараз була досить хаотичною, посеред капітальних цегляних будинків, ще стояли маленькі дерев’яно-глиняні хатинки.

Сам прибутковий будинок побудували в 1900 році на замовлення купця Добровинського.

Будівля пережила Другу світову, а в 1960 тут провели капітальний ремонт, замінивши дах, балкони, систему опалення та частково замінивши конструкції сходових клітин.

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