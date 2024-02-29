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У Дніпрі погрожували підірвати університет: деталі

Сьогодні 10:17
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"Мінери" знову активізувалися.

Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати університет: деталі

У середу, 28 лютого, невідомі повідомили про замінування Дніпровського національного університету.

Про це розповіли у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці обстежили будівлю закладу, жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилась.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра виявили на городі бойову частину ракети. Також ми повідомляли, що у Дніпрі в клумбі знайшли хвостовик протитанкової гранати: коментар поліції. 

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Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати університет: деталіУкраїнська

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