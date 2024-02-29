У Дніпрі погрожували підірвати університет: деталі

"Мінери" знову активізувалися.

У середу, 28 лютого, невідомі повідомили про замінування Дніпровського національного університету.

Про це розповіли у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці обстежили будівлю закладу, жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилась.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра виявили на городі бойову частину ракети. Також ми повідомляли, що у Дніпрі в клумбі знайшли хвостовик протитанкової гранати: коментар поліції.

Читайте также:

Українська

Автор: