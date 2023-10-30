У Дніпрі пограбували будинок 40-річного прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури, поки його тиждень не було вдома.
Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.
Зазначається, що зловмисники винесли з будинку золоті прикраси, 200 тисяч гривень та інше майно.
Наразі правоохоронці встановлюють розмір збитків та займаються пошуком грабіжників. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині аферисти ошукували військових та правоохоронців: деталі схеми.
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