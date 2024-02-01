У Дніпрі почали відключати від водопостачання злісних неплатників: хто перший у списку

У Дніпрі з 1 лютого злісних боржників почали відключати від водопостачання.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що перші у списку — мешканці приватного сектору в Індустріальному районі. Так, сьогодні комунальники відключили від водопостачання по одному будинку на вулицях Григорія Бораковського (раніше – Смоленська) та Мечетна (раніше – Оренбурзька). Зазначається, що господарі цих будинків не платили протягом довгого часу за воду та завинили загалом понад 35 тис. гривень.

Після скасування мораторію від 29 грудня 2023 року (постанова № 206 Кабміну України) ми можемо відключати боржників від водопостачання. У Дніпрі першими від послуг водопостачання будуть відключені боржники, які мають найбільші борги саме в приватному секторі, — розповів Олексій Норець, начальник абонентської служби Індустріального району КП «Дніпроводоканал».

У міськраді повідомили, що у Дніпрі станом на 1 січня 2024 року мешканці заборгували КП «Дніпроводоканал» 718,3 млн грн, юридичні особи — 126,6 млн грн.

Якщо ви не маєте можливості сплатити повну суму боргу, підприємство радить оформити договір реструктуризації. Отримати роз’яснення щодо оформлення договору реструктуризації можна в абонентському відділу КП «Дніпроводоканал». Перелік адрес є на сайті, – зазначили у міськраді.

Також можна отримати консультацію, зателефонувавши на один із номерів: (050) 019-43-53 та (098) 061-79-36.

Нагадаємо, раніше ми писали, за якої суми боргу жителям Дніпра ще не відключатимуть світло.

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