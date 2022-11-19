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У Дніпрі поблизу Слобожанського проспекту знову облили кислотою 6 авто

Сьогодні 12:10
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У Дніпрі невідомі знову облили кислотою припарковані в дворі автомобілі.

Новости Днепра про У Дніпрі поблизу Слобожанського проспекту знову облили кислотою 6 авто

Для шістьох автомобілістів цей ранок почався не з кави. На Слобожанському проспекті невідомий знову облив кислотою декілька машин. Відомо, що інцидент трапився поруч з будинком №18, пише Інформатор.

Усього зіпсували 6 автомобілів. На місце події приїхали поліціянти. Зазначимо, що це вже не перший подібний випадок у цьому районі. На цьому тижні поблизу будинку №10 на Слобожанському проспекті таким же способом пошкодили 10 припаркованих автівок.

Невідомого “месника”, який паплюжить чужі автомобілі поки що не знайшли.

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Новости Днепра про У Дніпрі поблизу Слобожанського проспекту знову облили кислотою 6 автоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі поблизу Слобожанського проспекту знову облили кислотою 6 автоРусский

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