У Дніпрі планують звузити тротуари по вулиці Січових Стрільців: коли та навіщо

Тротуар на вулиці Січових Стрільців планують звузити майже на місяць.

У районі будинків № 14, 15 та 17 планують тимчасово звузити тротуари.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Бориса Філатова.

Причина – виконання робіт з будівництва кабельної лінії.

Роботи триватимуть з 26 серпня по 25 вересня.

До початку виконання буде розроблено та погоджено тимчасову схему руху транспорту. По периметру зони виконання буде розміщено огорожу, тимчасові дорожні знаки. Будуть вжиті заходи щодо забезпечення безпечного руху пішоходів, передбачено збереження існуючих інженерних мереж.

Зауважимо, що наразі документ не має підпису міського голови, а отже ще не є дійсним.

Нагадаємо, у Дніпрі на декілька місяців планують звузити тротуар по вулиці Паторжинського, а також проїзну частину на Набережній Перемоги.

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