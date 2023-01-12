У Дніпрі планують звузити проїзд Гальченка: подробиці

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У Дніпрі планують звузити проїзну частину на пр. Олександра Гальченка (в районі будинку №4).

Там запланований ремонт теплових мереж. Проводити його буде КП “Теплоенерго”. Роботи триватимуть з 14 до 18 січня.

Про це повідомляється у розпорядженні міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Зазначимо, що міський голова поки що не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.

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