У Дніпрі планують звузити проїзд Гальченка: подробиці

У Дніпрі планують звузити проїзну частину на пр. Олександра Гальченка (в районі будинку №4).
Там запланований ремонт теплових мереж. Проводити його буде КП “Теплоенерго”. Роботи триватимуть з 14 до 18 січня.
Про це повідомляється у розпорядженні міського голови Дніпра Бориса Філатова.
Зазначимо, що міський голова поки що не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.
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