У Дніпрі планують звузити на місяць Слобожанський проспект: подробиці

У Дніпрі планують звузити проїзну частину на Слобожанському проспекті. Зробити це мають біля будинків №106-108.
Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.
Причина – проведення робіт з усунення засмічення на каналізаційному колекторі.
Роботи мають тривати близько місяця, з 24 лютого до 20 березня 2023 року.
Зазначимо, міський голова поки що не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.
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