У Дніпрі планують звузити на місяць Слобожанський проспект: подробиці

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У Дніпрі планують звузити проїзну частину на Слобожанському проспекті. Зробити це мають біля будинків №106-108.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

Причина – проведення робіт з усунення засмічення на каналізаційному колекторі.

Роботи мають тривати близько місяця, з 24 лютого до 20 березня 2023 року.

Зазначимо, міський голова поки що не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.

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